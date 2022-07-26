«متحدث الصحة»: عام 2014 جسد نقلة نوعية في التعامل مع فيروس سي.. «فيديو»

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر كانت من أعلى الدول وقد تكون الأولى أو الثانية، على مستوى الإصابة بفيروس سي، بمعدل إصابة سنوي تجاوز 120 ألف شخص، وبدأت في عام 2006م بالعمل على علاج المصابين، بإنشاء اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، وفي عام 2007م تم تدشين أول مركز لعلاج التهاب الفيروسات الكبدية في المعهد القومي للكبد.

عقار الانترفيرون

وأضاف عبدالغفار خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «في عام 2008 أو 2009 بدأنا توفير عقار الانترفيرون وكان العقار الأكثر نجاحا في التعامل مع المرض، واستطعنا علاج ما يقارب من 350 ألف مصاب، ونجحت الدولة في الحصول على العقار بـ10% من قيمته السوقية».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الانطلاقة الحقيقية مع فيروس سي كانت في عام 2014 عندما ظهر عقار السوفالدي، وبدأ العلاج واستمرّ وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وتم الكشف فيها على أكثر من 60 مليون مواطن.

الدولة حصلت على السوفالدي بتكلفة زهيدة

وأردف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حصلت على العقار بما يقدر بنحو 5 في الألف من سعره العالمي، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للفيروسات الكبدية عندما أنشئت في عام 2007 لم يتغير أعضاؤها تقريبا حتى عام 2014 كما لم تتغير نسب الإصابات، لكن التغير الكبير كان عام 2014 حيث عالجت الدولة المصرية 4 ملايين شخص.