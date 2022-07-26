غلق 3 منشآت وإزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية عدة حملات للتصدي لمحاولة البناء العشوائي بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون فضلاً عن شن الحملات اليومية على المحال التجارية والورش لمراجعه تراخيصها ورفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات بالبناء المخالف بمنيا القمح

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بملامس بشن حملة إزالة والتصدي لحالة بناء مخالف عبارة عن صبة سقف مخالف بقرية العجيزى التابعة للوحدة المحلية بملامس، كما قامت الوحدة المحلية ببنى هلال بشن حملة إزالة بقرية كفر عبد الله عزيزة التابعة للوحدة المحلية ببني هلال، وبالوحدة المحلية بالتلين تم تنفيذ حملة تصدي وإزالة فورية لهنجر بالحديد والصاج أقيم بالمخالفة خارج الحيز العمراني بقرية كفر بدران التابعة للوحدة المحلية بالتلين، وتمت الإزالة الفورية لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة المركز حمله لرفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع سعد زغلول لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

حملة لتنفيذ غلق إداري لـ3 منشآت

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بفك شده خشبيه لأعمدة مخالفة بالحصوة وإزالة سقف بالوحدة المحلية بطوخ، وإزالة شدة خشبية بقريه الغابة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بشن حملة لتنفيذ أمر الغلق الإداري رقم 301 لسنه 2022 لعدد 3 منشآت غذائية مخالفة وتنفيذ قرار الغلق الإداري رقم (126) لسنه 2022 بناء على قرار إداري شئون البيئة بمجلس مدينة بلبيس.

تنفيذ 3 حالات إزالة في كفر أيوب

كما قامت الوحدة المحليه بكفر أيوب بتنفيذ 3 حالات إزالة عبارة عن إزالة سور بالبلسته بقريه سراج الدين على 20 متر طولى و إزاله غرفتين بالبلسته على مساحه 30 متر وإزالة سور بلكونه مخالفه بناحيه الطحاويه شرق على 50 متر وتمت الإزالة الكليه لهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

و قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بفك شدة خشبية لصبه دور أول علوي بناحية قريه الحرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة حالة تعدي جرى رصدها بالقمر الصناعي من إداره المتغيرات بكفر جمعه التابعة للوحدة المحلية بالزنكلون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.