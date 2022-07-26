ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. تظهر خلال أيام

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، بالتزامن مع انتهاء فترة الامتحانات التي عقدت بالنظام الورقي «البابل شيت»، والتي انتهت الخميس الماضي، وكان آخرها امتحان الأحياء لشعبة العلمي علوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة العلمي رياضة، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وعن ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، فوفقًا لما نشرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، سيتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، موضحةً أنّ الامتحانات في مرحلة التصحيح الإكتروني، من خلال أجهزة الماسح الضوئي، دون تدخل بشري في أعمال التصحيح، لضمان فرص التكافؤ بين الطلاب.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يتم تحميلها على لينك رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، فمن خلاله يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم بعد إدخال بياناتهم الخاصة، وهي رقم الجلوس، والشعبة تفصيليًا، ثم الضغط على كلمة «النتيجة»، لتظهر الدرجات تفصيليًا.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

وتقدم «الوطن»، خدمة للطلاب لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم ورقم الجلوس، لإبلاغهم عن نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها، متمثلة في الخطوات التالية:

- الدخول على رابط موقع الوطن الإلكتروني.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التي أدى بها لامتحانات.

- كتابة رقم التليفون الخاص به.

- النقر على «سجل الآن».

التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويذكر أنّ الطالب يستطيع التقدم بالتظلم بعد 15 يومًا من اليوم التالي لإعلان النتيجة، ويتم تقديم التظلمات إلكترونيًا، ودفع رسوم قدرها 300 جنيه للمادة الواحدة، ويتم إيداعها في حساب صندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية.