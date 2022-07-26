إحالة 108 عمال للتحقيق وضبط أكاديمية لتعليم التمريض في البحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملة رقابية على عدد من المنشآت للوقوف على مدى الالتزام من خلال إدارة الرقابه والمتابعة.

إحالة عمال للتحقيق تغيبوا عن العمل دون سند قانوني

أسفرت الحملة عن إحالة 36 من العاملين بالوحدات الصحية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، كما جرى إحالة 28 من العاملين بالمنشآت الخدمية والحكومية بالمحمودية للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني، وإحالة 44 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى، وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالبحيرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور والوحدات المحلية بمركزي دمنهور وشبراخيت حملة على الأسواق والمحال التجارية لمعرفة مدى الالتزام بهم.

ضبط أكاديمية مهنة تمريض غير مرخصة

أسفرت الحملة عن ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض دون ترخيص وينشر إعلانات مضللة، ويديرها أشخاص غير مؤهلين وتتقاضى من الطالب آلاف الجنيهات بدعوى منحه شهادات حكومية معتمده على غير الحقيقة، وذلك بمدينة دمنهور.

ضبط مركز صيانة غير مرخص

كما تم ضبط مركز صيانة سيارات غير مرخص ويعمل بالكمبيوتر وينشر إعلانًا مضللًا، حيث يعلن أنه مركز صيانه معتمد لدى شركات سيارات كبرى على غير الحقيقة.

تحرير 7 محاضر في شبراخيت

وفي مركز شبراخيت جري تحرير 7 محاضر ضد محلات متنوعة لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وكذلك سياسه الاستبدال والاسترجاع، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تكثيف هذه الحملات لمتابعة الأسعار وضمان وصول الدعم للمستحقين، ومتابعة المنشآت الحكومية.