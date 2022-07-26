الفريق أسامة عسكر يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلي، تناول أسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التي تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والعسكري والبدني؛ لضباط الصف المعلمين.

أعقب ذلك المرور على الأجنحة التعليمية ومتابعة مراحل التدريب التخصصي للاطمئنان على سير العملية التعليمية، إضافة إلى تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد.

كما التقى بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، منوها بحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير القدرات للطلبة، وفقاً لأحدث المعايير العالمية في منظومة التأهيل العسكري؛ لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

كما أوصى بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية، مشيرًا إلى أنّ طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بجانب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المصرية هم أمل مصر ومستقبلها.

وأدار حواراً استمع فيه للأراء والاستفسارات نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيداً بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، وحضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة.