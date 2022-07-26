«الأوبرا» تعلن شروط وجوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني 2022

في إطار الاستعداد لمهرجان الموسيقى العربية 2022، تنظم دار الأوبرا المصرية مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة ومسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد «صوليست» على جميع الآلات، وأعلنت شروط وجوائز المسابقة كالتالي:

شروط مسابقة رتيبة الحفني

قيمة الاشتراك للمسابقة 100 جنيه للمصريين و2000 جنيه مصري لغير المصريين

* توفر دار الأوبرا المصرية الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج على أن يتحمل المتسابق تذكرة الطيران.

* يلتزم المتسابق بإرسال مستند تحقيق الشخصية «الرقم القومي - جواز السفر - شهادة الميلاد للأطفال» على إيميل التواصل للمسابقة بعد تسجيل البيانات واستلام رسالة تسديد الرسوم وفي حالة عدم إرسال المستندات المطلوبة يعتبر التسجيل لاغي ولا يحق استرداد قيمة الاشتراك.

* سوف تعقد تصفيات تمهيدية للتأهيل للمسابقات اعتبارا من 16 أكتوبر 2022 وسيتم إرسال رسالة SMS لكل متسابق بتاريخ التصفيات.

- آخر موعد للتسجيل في المسابقة 15 أكتوبر 2022.

مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد «صوليست» على جميع الآلات الموسيقية.

شروط المسابقة:

* لكل الأعمار من الموهوبين.

* يقوم المتسابق بأداء عمل من الارتجال «تقاسيم» لا تزيد مدته عن 3 دقائق.

* يقدم المتسابق مقطوعة موسيقية من اختياره.

* يمكن للعازف مصاحبته بآلة إيقاعية.

جائزة المسابقة:

* 35000 جنيه «خمسة وثلاثون ألف جنيه صافي» لكل فائز.

للتسجيبل وتسديد الرسوم المقررة «للمصريين».

للتسجيبل وتسديد الرسوم المقررة «لغير المصريين».

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة

شروط المسابقة :

* السن من 18 إلى 35 سنة.

* أداء أغنية من إحدى القوالب الغنائية التراثية «طقطوقة – موشح – قصيدة - دور».

* أداء أغنية من أختيار المتسابق.

جائزة المسابقة:

* الفائز الأول: 35000 جنيه «خمسة وثلاثون ألف جنيه صافي»

* الفائز الثاني: 30000 جنيه «ثلاثون ألف جنيه صافي»

* الفائز الثالث: 25000 جنيه «خمسة وعشرون ألف جنيه صافي»

للتسجيبل وتسديد الرسوم المقررة «للمصريين».

للتسجيل وتسديد الرسوم المقررة «لغير المصريين».

مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال وذوي القدرات الخاصة

شروط المسابقة:

* السن من 6 إلى 14 سنة.

* أداء أغنية من إحدى القوالب الغنائية التراثية «طقطوقة – موشح – قصيدة - دور».

* أداء أغنية من اختيار المتسابق.

جائزة المسابقة:

* الفائز الأول: 25000 جنيه «خمسة وعشرون ألف جنيه صافي»

* الفائز الثاني: 20000 جنيه «عشرون ألف جنيه صافي»

* الفائز الثالث: 15000 جنيه «خمسة عشر ألف جنيه صافي»

* يوفر المهرجان عازف عود إذا أراد المتسابق.