مدحت عبدالرحيم مديرا لأمن بورسعيد.. مشوار شرطي حافل

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة ترقيات الشرطة 2022 بتعيين اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير أمن بورسعيد السابق، مديرا لأمن بورسعيد، خلفا للواء حسنى عبد العزيز الذي تم نقله مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة.

عبد الرحيم مأمورا ثم حكمدارا فمديرا لأمن بورسعيد

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد قد شغل عددًا من المواقع الشرطية، أبرزها منصب مأمور قسم شرطة الشرق مساعد مدير أمن بورسعيد ثم حكمدار لأمن بورسعيد حتى تمت ترقيته مدير أمن بورسعيد.

فرحة بين أهالى بورسعيد بتولي عبد الرحيم منصب مدير الأمن

أثار اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعيين اللواء مدحت عبد الرحيم مديرا لأمن بورسعيد الفرحة والأمل في نفوس أهالي بورسعيد لأنه يتمتع بسيرة وسمعة طيبة وحب واحترام الناس له وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الخبر، معلنين التهاني بتوليه منصب مدير أمن بورسعيد.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد اعتمد مساء اليوم، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، لإقرارها، وشهدت الحركة تغييرات واسعة، حيث تم تعيين كل من:

لواء / علاء سليم – مساعد الوزير لقطاع الأمن.

لواء / طارق مرزوق – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

لواء / رجب عبد العال- مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى.

لواء / ناصر محى الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.

لواء / حسام عبد الحليم – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.

لواء د. / عمر السويفى- مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

لواء / مفيد محمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

لواء / هشام الزغبى- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

لواء / غالب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

لواء / حمزة عباس – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية.

لواء /عمرو البيلى-مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

لواء / هشام أبو النصر – مدير أمن الجيزة.

لواء / خالد البروى – مدير أمن الإسكندرية.

لواء / أحمد جمال – مدير أمن أسيوط.

لواء / السيد سلطان – مدير أمن مطروح.

لواء / مروان حبيب – مدير أمن الدقهلية.

لواء / محمد صلاح – مدير أمن الشرقية.

لواء / عبد الرحمن هريدى- مدير أمن السويس.

لواء / أشرف عبدالله – مدير أمن أسوان.

لواء / محمد عمار – مدير أمن الغربية.

لواء / محمد أبو الليل- مدير أمن الوادى الجديد.

لواء / سعيد شوقى – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

لواء / عصام حسين- مدير الإدارة العامة لحماية الآداب.

لواء / عمرو البندارى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

لواء / طارق راشد – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة.

لواء / عاصم الشريف – مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

لواء / وليد عواد – مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

لواء / هشام زين – مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.

لواء / منال عاطف – مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

لواء / حسام عطية- مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

لواء / محمد عبد الحفيظ- مدير الإدارة العامة للمرور.