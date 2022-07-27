عبدالرحمن هريدي مديرا لأمن السويس.. عمل في المحافظة 5 سنوات

أصدرت وزارة الداخلية، بالأمس، حركة ترقيات، بعد اعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تضمنت تولي عدد من الضباط، مناصب مختلفة، وتضمنت الحركة تولى اللواء عبد الرحمن هريدي، منصب مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس خلفاً للواء محمد جاد.

اللواء عبد الرحمن هريدى يعمل فى السويس منذ 5 سنوات

تضمنت حركة الترقيات والتنقلات، التي أعلنتها وزارة الداخلية، اسم اللواء عبد الرحمن هريدى لتوليه، موقع مدير أمن السويس، خلال المرحلة المقبلة، خلفاً للواء محمد جديد مدير الأمن السابق، وقد تولى اللواء عبد الرحمن هريدى منصب مأمور قسم شرطة عتاقة، حيث انتقل اللواء عبد الرحمن هريدي للعمل في السويس منذ 5 سنوات وكان برتبة عميد آنذاك، عمل خلالها في مواقع شرطية مختلفة، إذ جرى تعيينه مأمور قسم شرطة عتاقة عام 2017 وكان برتبة عميد وظل في موقعه عامين.

ثم جرى ترقيته لرتبة لواء عام 2019 وتعيينه مساعد مدير أمن السويس للوحدات وبقي عامين أيضا في ذلك الموقع القيادي.

وقبل عام جرى ترقيته في للعمل نائب مدير الأمن_ حكمدار، وخلال الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية أمس الثلاثاء جرى تصعيده للعمل مديراً لأمن السويس.

الترقيات والتنقلات وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية

وقد أكد بيان وزارة الداخلية، الذى تم نشره على موقع الوزارة، أن ترقيات والتنقالات والتى تضمنت تولى اللواء عبد الرحمن هريدى موقع مساعد وزير الداخلية، تعد مواصة لتطوير آليات العمل الأمني والشرطي لمواجة التحديات الأمنية، والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار البيان إلى أن حركة التنقلات والترقيات التي أعلنتها الوزارة، جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كل مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وأكد بيان الحركة التى أعلنتها الوزارة، وتضمنت تولى اللواء عبد الرحمن هريدى موقع مدير أمن السويس ، أنها جاءت لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.