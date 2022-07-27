لضمان حياة كريمة.. حملات توعية لترشيد المياه وحماية بنية الصرف بالشرقية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ الشركات التابعة لها في المحافظات المختلفة، فعاليات متنوعة للتوعية، يصاحبها استطلاع رأي المواطنين عن المشروعات المنفذة، بشأن المشروع القومي الخاص بتطوير وتنمية القري المصرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نفذ مسحا ميدانيا في عدد من القرى، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة الحسينية، في إطار الخطة التوعوية للشركة القابضة، التي تهدف إلى ترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

الحفاظ على المياه وبنية شبكات الصرف

أشار أبو حلاوة، في بيان، إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها، من أجل إنجاز المبادرة الرئاسية، والانتهاء من ملف تطوير وتأهيل القرى التي وقع عليها الاختيار، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان حياة كريمة لجميع أهلها، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد أن الهدف من مثل تلك الحملات، الوصول إلى جميع الفئات، من أجل نشر الوعي المجتمعي، والتوعية بأهمية ترشيد المياه، ما يساهم في تحقيق رسالة الشركة، في الحفاظ على المياه، وتحقيق أمن مائي مستدام، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

تحسين أحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجا

أوضح رئيس مجلس الإدارة شركة المياه والصرف الصحي بالشرقية، أن المشروع القومي «حياة كريمة»، يعكس إرادة قوية من جانب مؤسسات الدولة، لتطوير وتنمية القرى في جميع محافظات مصر، إذ جاء كمظلة شاملة لتوحيد جهود الدولة، من وزارات وهيئات معنية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، في مهمة تحسين أحوال المواطنين على المستوى المعيشي الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، خاصة الفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري.

الانتهاء من المشروعات في أقل وقت

شددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيانها، على أن أبو حلاوة، يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة معالجة صرف صحي سماكين الغرب، الذي تم تصميمه بطاقة تصل إلى 10000م3/يوم، في مركز الحسينية، ضمن مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، مشيرا إلى أن نسب التنفيذ الإجمالية للمشروع تخطت 50%.