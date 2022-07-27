بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» بقنا

أصيب 4 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر وقوع انقلاب «توك توك» بجوار كوبري المستعمرة بمركز أبوتشت.

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» علي كوبري المستعمرة بمركز أبوتشت.

وأسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم: «حسن عبدالحميد علاء الدين، 36 عاما، أحمد علي أحمد، 15 عاما، حمدي محمود عبدالرحيم، 65 عاما، جملات عبدالله حسن، 70 عاما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وقامت برفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق على الكوبري في مركز أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.