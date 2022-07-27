الحكومة في ضهر المواطنين.. ثبات سعر الرغيف وإيقاف عقوبات التموين

قرارات هامة لمصلحة المواطن اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة، وتجلت هذه القرارات في تسهيلات عدة سواء للمواطنين المستفيدين من الدعم والمدرجين على منظومة التموين أو المواطنين غير الحاملين للبطاقات والذين توفر لهم الوزارة احتياجاتهم من السلع من المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر بتخفيضات 20% عن أسعار السوق المحلية.

فرصة أخرى لأصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم الموبايل حتى 30 أغسطس

وأقرّت وزارة التموين، أمس الأول، مدّ مهلة تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين شهرًا إضافيًا، من أجل منح الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية في تحديث بيانات بطاقة التموين بالنسبة للمواطنين الذين تسلموا رسائل نصية عبر بونات صرف الخبز جاء مفادها «برجاء تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة»، إذ كان من المفترض أن تنتهي مهلة تسجيل رقم الموبايل بنهاية شهر يوليو الجاري، إلا أنَّه بعد قرار الدكتور علي المصيلحي فإن آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين أصبح 30 أغسطس المقبل، وذلك من خلال موقع دعم مصر ومراكز الخدمة المطورة ومكاتب التموين على مستوى كل المحافظات.

ونص قرار وزير التموين - نشرت نصه «الوطن» كالتالي: «تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة على بون صرف الخبز بالتوجه إلى مكتب التموين لتسجيل رقم موبايك، يتمّ مدّ فقرة تسجيل رقم المحمول حتى 30 أغسطس 2022، مع استمرار فتح موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول وذلك حتى 30 أغسطس 2022».

استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة

فيما استثنى قرار وزير التموين كل من أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن ‏يتقدم أحد أفراد أسرتهم للمكتب التمويني التابع لتقديم ما يثبت ذلك من أجل استثنائهم.

وتهدف وزارة التموين من ربط البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة إلى خلق قناة اتصال مع صاحب بطاقة التموين عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول، إذ يتمّ إرسال الرسائل حاليًا على بونات صرف الخبز فقط، فيما يتبقى حاليا 3 ملايين بطاقة تموين فقط تستكمل الوزارة تسجيل رقم الهاتف المحمول لهم، وذلك بعد امتلاكها 20 مليون بطاقة تموين سجلوا بالفعل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

لا عقوبة على عدم تسجيل رقم الموبايل للتموين

وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الوزارة لنَّ تقرّ أي عقوبات على أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا تسجيل رقم الموبايل للتموين، مؤكّدًا لـ«الوطن» أنَّه لن يتمّ إيقاف أي بطاقة تموين لم تسجل رقم الموبايل.

بدء ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين استعدادًا لصرف تموين أغسطس

وفيما يتعلق بضخ وإتاحة السلع، بدأت وزارة التموين اليوم الأربعاء 27 يوليو، في ضخ السلع التموينية من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك استعدادًا لصرف مقررات شهر أغسطس للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، كما قررت وزارة التموين منذ يومين طرح طبق البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا وذلك من أجل توافر سلعة البيض أمام المواطنين بسعر مخفض عن سعر السوق المحلية، إذ تتراوح نسب الطرح في المجمعات بنسب تتفاوت ما بين 300 طبق إلى 1500 طبق في كل مجمع حسب الكثافة السكانية التي يخدمها المجمع.

من جهته، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة إنَّ الكميات المتعاقد عليها ضمن اتفاق الشركة القابضة واتحاد منتجي الدواجن قابلة للزيادة تلبية لنسب الإقبال على شراء البيض من المجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الضخ اليومي للبيض في المجمعات بسعر 65 جنيهًا.

ثبات سعر رغيف الخبز عند 5 قروش على بطاقة التموين

واستكمالًا للقرارات الداعمة للمواطن، أقرت وزارة التموين ثبات سعر رغيف الخبز البلدي عند 5 قروش للمواطنين الحاملين للبطاقة التموينية، وذلك ضمن قرار تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار في ضوء قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لعام 2022 والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار، مع تأكّيد سداد الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، طبقًا لما يتمّ إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.

ثبات حصة الفرد بالتموين من العيش البلدي

فيما شدد الدكتور علي المصيلحي على استمرار حصول المواطن على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط للرغيف مع ثبات حصة الفرد عند عدد 5 أرغفة من العيش البلدي يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، مع استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ضمن حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

قبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية

وفي منتصف شهر يونيه الماضي، أقرّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فتح باب التقدم بتظلمات الحذف من التموين، بالنسبة للمواطنين الذين تمّ حذفهم بداية شهر يونيه لسبب ارتفاع الدخل الشامل لهم عن 9 آلاف و600 جنيه، أو بسبب امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 فأكثر، وذلك من خلال التقدم بالطلبات للمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديري المديرية أسبوعيًا.‏

وشملت القرارات الوزارية الداعمة للمواطنين، ما أقرّه وزير التموين بداية يوليو الجاري، من إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من دفع غرامات حذف المتوفيين من البطاقات خاصة للأسر التي ظلت تصرف الدعم التمويني للأفراد المتوفيين بها، وذلك ضمن قرار إسقاط فروق ‏الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة علي بطاقتهم وذلك لمدة شهرين، وذلك تسهيلًا على المواطنين من التقدم بطلب حذف الأفراد المتوفيين دون إقرار غرامات عليهم.

فتح صرف الخبز للمصطافين في المحافظات الساحلية من أي مخبز

كما تضمنت قرارات دعم المواطنين فتح صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية للمصطافين في المحافظات الساحلية من أي مخبز في محافظة تواجدهم لقضاء إجازة الصيف دون التقيد بمحافظة صدور بطاقة التموين، إذ تقر وزارة التموين سنويًا، إجراءً استثنائيًا خلال فصل الصيف من شأنه التسهيل على أصحاب البطاقات التموينية في قضاء إجازة الصيف بواسطة فتح صرف الخبز من أي مخبز غير تابع لمحافظة إصدار البطاقة.