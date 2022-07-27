ضبط 43 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بالتفتيش على 393 منشأة غذائية وصناعية وصحية في الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو الماضي، لمتابعة تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات، واستبدالها بشكل دوري، والعناية بالنظافة الشخصية، وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، وإلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني، مؤكدًا إتلاف أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي يتم رصدها خلال الحملات بشكل فوري.

استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية

كما كلف محافظ الشرقية، إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 393 منشأة غذائية وصناعية وصحية ما بين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك - عطارة – بقالة – مقلة - كافيهات - ورش تغيير زيت سيارات) بمراكز (ديرب نجم وكفر صقر وأولاد صقر والزقازيق ومنيا القمح وحي أول وحي ثانِ ومدينة الصالحية وفاقوس) لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 43 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفر التفتيش عن ضبط 43 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي متمثلة في (مخللات –منتجات البان –علب حلوى – شعرية سريعة التحضير – مصنعات لحوم – ملح - خل )، كما تم تحرير 694 محضرًا ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة )، وأيضًا إصدار قرارات غلق إداري لعدد 158 منشأة بمعرفة لجان إدارة شؤون البيئة ومجالس المدن، وذلك لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

كما أجرت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، المعاينات الخاصة لعدد 33 موقعًا جديدًا لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (منيا القمح –أبوحماد –ههيا - ديرب نجم – فاقوس – الحسينية - منشأة أبو عمر)، وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 9 محطات شبكات محمول، حيث تم استخراج التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة، وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين (وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة).

فحص 870 نموذج تقييم أثر بيئي

ومن جانبه، أشار مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إلى أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة فحصت 870 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على عدد 821 مشروعًا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، ورفضت اللجنة 20 مشروعًا لعدم توفر الاشتراطات البيئية والصحية، واستيفاء 29 مشروعًا لحين استكمال الاشتراطات البيئية.

هذا وقد قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 16 منشأة صحية بمركز أولاد صقر، وأسفر التفتيش عن تحرير عدد 6 جنح بيئية لهذه المنشآت، كما تم غلق غرفة تعقيم بأحد مراكز النساء والتوليد.

كما أعد مركز دراسات وحماية البيئة بإدارة شؤون البيئة، السجل البيئي لـ37 منشأة (8 مطاعم -25 سوبر ماركت -4 ثلاجة حفظ مواد غذائية)، وإجراء القياسات البيئية لعدد 11 منشأة صناعية و4 مستشفيات، للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.