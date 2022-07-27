تفاصيل جنازة سوزان الأسطى زوجة الكابتن طاهر أبوزيد

توفيت صباح اليوم، سوزان الأسطى زوجة الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ومن المقرر دفن جثمانها، بمسقط رأسها بمدينة العريش بشمال سيناء.

تفاصيل إقامة صلاة الجنازة

من جانبه قال عبدالناصر الأسطى، شقيق المرحومة وزوجة الكابتن طاهر أبوزيد، إنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد آل رفاعي، بميدان البلدية بمدينة العريش في شمال سيناء.

وأوضح الأسطى، أنه عقب تشييع الجثمان، سوف يتم دفنها في مقابر مدينة العريش الرئيسية، وتلقي العزاء في ديوان آل العوايد بالعريش.

ومن المقرر أن يقيم الأهالي بمنطقة الساحل عزاءً في القاهرة، وهو الحي الذي قضى فيه الكابتن طاهر أبوزيد مراحل من عمره، والذي ترشح على مقعده في الانتخابات البرلمانية.