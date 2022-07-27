خدمات طبية وعلاجية لـ1463 مواطناً في قرية «أولاد الشيخ» بمغاغة

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية «أولاد الشيخ»، التابعة لمركز مغاغة، على مدار يومي 25 و26 من يوليو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1463 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

تحويل 14 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء الكشف على 186 حالة جراحة، و594 حالة أطفال، و272 حالة باطنة، و63 قلب، و125 نساء، و53 أسنان، و170 جلدية، إلى جانب إجراء عدد 123 تحاليل مختلفة، وعمل 41 حالة موجات صوتية، و11 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 116 متردداً، و6 حالات خلع أسنان، فضلاً عن تحويل 14 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، مشيراً إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوي من خلال عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 87 متردداً، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بعدد 10 عيادات متنقلة.