مجموع الثانوية الأزهرية علمي وتوزيع درجات كل المواد.. اعرف التفاصيل

ينتظر الطلاب لمختلف محافظات مصر معرفة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث يستعد الأزهر الشريف إلى اعتمادها بعد إعلانه منذ قليل أسماء الأوائل، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير، مجموع الثانوية الأزهرية علمي وتوزيع درجات كل المواد.

وحول مجموع الثانوية الأزهرية علمي وتوزيع درجات كل المواد، فالبداية بالقرآن الكريم تحريري حيث تبلغ درجاته 30 درجة بالإضافة إلى 10 درجات شفوي ويكون المجموع 40 درجة، بينما تبلغ درجات الفقه 40 درجة، والتفسير 40 درجة، والتوحيد 40 درجة، درجات الحديث تحريري 40 بالإضافة إلى 10 درجات شفوي ويكون المجموع 50 درجة، وبالتالي يكون إجمالي مجموع المواد الدينية 210 درجات.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي كل المواد

وفيما يخص مجموع الثانوية الأزهرية علمي وتوزيع درجات كل المواد، فإن توزيع المواد العربية يكون كالتالي: النحو 40 درجة، والصرف 40 درجة، والبلاغة 40 درجة، والأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة، وبالتالي يكون إجمالي درجات المواد العربية 160 درجة.

ويأتي توزيع درجات المواد الثقافية كالتالي: اللغة الأجنبية 40 درجة، والجبر والهندسة الفراغية 15 درجة، والتفاضل والتكامل 15 درجة، والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا 15 والديناميكا 15 والنهاية العظمى 30 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، وبالتالي يكون إجمالي مجموع المواد الثقافية 280 درجة.

المجموع الكلي للمواد

وعند جمع درجات كل المواد الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية علمي، يصبح المجموع الكلي للطالب 650 درجة.