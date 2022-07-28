إصابة سائق في اصطدام سيارة مواد بترولية بعمود إنارة ببني سويف (صور)

أصيب سائق، اليوم الخميس، في حادث اصطدام سيارة مواد بترولية بعمود إنارة بطريق الجيزاوية بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

اصطدام سيارة مواد بترولية بعمود إنارة

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة مواد بترولية بعمود إنارة بطريق الجيزاوية بمركز ناصر شمال المحافظة، ووجه على الفور بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصاب إلى أقرب مستشفي.

نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام للعلاج

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب يدعى «سيد.ه.ع»، 35 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة الفيوم، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارات أطفاء إلى مكان الحادث للتدخل في حال اشتعال النيران بالسيارة، حيث قامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث منعا لتوقف الحركة بالطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشهدت محافظة بني سويف عدد من حوادث السير التي وقعت اليوم، والتي أسفرت عن مصرع سائق وإصابة 8 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيي الفيوم العام والفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.