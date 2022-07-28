الكشف على 434 مواطنا ضمن قافلة «حياة كريمة» بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة الهلال الأحمر، بالتعاون مع محافظة الغربية ومديرية الصحة بالغربية، في قرية كفر الباجه، التابعة إلى مركز كفر الزيات، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار محافظ الغربية، في بيان صحفي اليوم، الخميس، إلى أن قافلة حياة كريمة تأتي في إطار خطة الدولة العلاجية والوقائية من أجل خدمة المواطنين في توفير الخدمة الطبية إلى أكبر عدد من المواطنين ووصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالمجان.

صرف الأدوية بالمجان

وأوضح محافظ الغربية، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 434 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة حيث قدمت القافلة الخدمات الطبية في تخصصات (الجلدية، الباطنة، الأطفال والعظام)، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان.

كما تضمنت القافلة حملة لتلقي لقاح فيرس كورونا وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح من خلال تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة اللقاحات وذلك ضمن جهود المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جرعات تنشيطية للقاح كورونا

وفي الإطار ذاته ناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، وأيضا ضرورة الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمر حفاظاً على الصحة العامة، والحد من انتشار فيروس كورونا خاصة مع تزايد الاعداد مع وجود الموجة السادسة.