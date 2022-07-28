بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

وقع، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية يوسف كمال بطريق «شبراخيت - دمنهور» بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية يوسف كمال بطريق «شبراخيت - دمنهور»، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى شبراخيت، وجاري التعامل مع المصابين وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كل من كمال فهمي زيدان، 43 سنة، مهن حرة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمعان عطية مسعود، 60 سنة، موظف بالمعاش، باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وفوزي محمود أبو خالد، 35 سنة، مهن حرة، بكسر في الحوض، وأماني محمود أحمد، 38 سنة، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء محمود أحمد، 35 سنة، ربة منزل مصابة بكسر في الحوض.

كمات وجروح

كما أصيب أيضا فايزة محمود الخضري، 65 سنة، ربة منزل، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجنات حسني أبو حسين، بكسر في الحوض ونزيف في البطن، وسعاد سالم موسى، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد غزلان، 39 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى.

ورُفع حطام السيارة، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.