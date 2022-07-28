شرط إعفاء المشروعات من الضريبة.. صافي ربح أقل من 15 ألف جنيه

قال أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إنّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائمًا إلى نمو الشركات باعتبارها شريكا في النجاح، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تستهدفان خلق مجتمع ضريبي واعي ملتزم طواعيًة، يعلم حقوقه وواجباته.

لا فرق بين التجارة التقليدية والتجارة الإليكترونية في الضرائب

وأضاف حجاب في حوار مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن القانون الضريبي لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، موضحًا أنهم ممولين وسواء أمام القانون.

الالتزامات المفروضة على الممول في التجارة التقليدية والإلكترونية

وأوضح رئيس وحدة التجارة الإليكترونية بمصلحة الضرائب أن أولى التزامات الممول هو فتح ملف ضريبي مع ممارسة النشاط، وتقديم الإقرار الضريبي السنوي عن ضريبة الدخل بعد بدء مشروعه، لافتًا إلى عدم أهمية حجم النشاط.

ضرورة الاحتفاظ بكافة المستندات التي تثبت التعاملات

وأكد حجاب أن الممول هو من يقوم بكتابة إقراره الضريبي الذي يشمل المبيعات والمشتريات والمصروفات ومصروفات الدعاية، لافتًا إلى ضرورة احتفاظه بالإيصالات والفواتير والإيميلات والرسائل النصية التي تثبت هذه المعاملات.

إعفاء جميع المشروعات التي يقل صافي دخلها عن 15 ألف جنيه

ولفت رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب إلى خضوع اليوتيوبرز والبلوجرز والمنصات التعليمية للضريبة، مشيرًا إلى أن الضرائب يتم حسابها على صافي الربح حسب الشرائح، حيث تبدأ الشرائح من صفر، لافتًا إلى إعفاء جميع المشروعات التي تكون صافي دخلها أقل من 15 ألف جنيه سنويا.