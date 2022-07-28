استمرار فعاليات «صحتك ثروتك» في بورسعيد.. تخدم 30 ألف رجل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل تحت عنوان «صحتك ثروتك» في بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، خلال شهر أغسطس 2022.

صحتك ثروتك

وأوضحت الهيئة، أنّ حملة «صحتك ثروتك» بمحافظة بورسعيد، تهدف إلى التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتابع بيان الهيئة، أنّ حملة «صحتك ثروتك» تستهدف الكشف على 30 ألف مواطن، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال في المرحلة العمرية من 50 وحتى 70 عاما، بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA في الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أي إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لاتخاذ اللازم طبيًا.

الوحدات المتاح بها الكشف

واستكمل البيان، أنّه يتم الكشف على الرجال بمحافظة بورسعيد، داخل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة وتشمل، وحدات طب أسرة «الكويت، بور فؤاد 2، المناخ 2، العرب، وفاطمة الزهراء»، إضافة إلى وحدات منطقة الجنوب والتي تشمل وحدات «العاشر من رمضان، بحر البقر القديمة، حوض بدران، الجرابعة، والكاب»، إضافة إلى مراكز صحة أسرة «الجوهرة، محمد مشالي، تعاونيات الزهور، والعلاج الطبيعي»، وذلك بدءًا من 26 يوليو الجاري وتستمر خلال شهر أغسطس 2022.

يذكر أنّ حملة صحتك ثروتك أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد في الفترة من 3 حتى 7 يوليو 2022، داخل 10 مراكز ببورسعيد، وهي وحدات طب أسرة «جنوب البترول، المناخ، العرب، عمر بن الخطاب، وأم خلف»، إضافة إلى مراكز صحة أسرة «القابوطي، بلال بن رباح، بحر البقر القديم، العرب»، ومن المقرر استكمال الحملة خلال شهر أغسطس 2022، ليستفيد منها المواطنين من جميع مناطق وضواحي محافظة بورسعيد.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية، حيث تسهم حملات الكشف المبكر عن الأمراض في رسم خريطة صحية مبنية على مؤشرات من أرض الواقع.