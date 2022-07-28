توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الحرارة تصل لـ44 على جنوب البلاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يوضح التفاصيل الخاصة بدرجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، بالإضافة إلى أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الأرصاد في بيانها، إلى استمرار ارتفاع الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد ووسط وجنوب سيناء، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومعتدل الحرارة ليلًا، وذلك بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة ورطب في مختلف الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة

وكشفت «الأرصاد» وجود ارتفاع نسبي في نسب الرطوبة، خلال ساعات النهار، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة.

درجات الحرارة الجمعة 29 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية الشرقية والغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 46.

درجات الحرارة السبت 30 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة الأحد 31 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.