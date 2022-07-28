«الموسيقيين» تنعى عازف الإيقاع حسن أنور

توفي منذ قليل عازف الإيقاع الشهير حسن أنور بعد صراع مع المرض.

نعت نقابة الموسيقيين لها في بيان لها، الموسيقار حسن أنور داعية له بواسع الرحمة والمغفرة وتمنت لاسرته الصبر والسلوان.

الأحد.. اجتماع طارئ للموسيقيين

من المقرر أن يعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، اجتماعا طارئا، الأحد المقبل، لبحث الوضع الحالي بعد قبول استقالة الفنان هاني شاكر من مقعد النقيب رسميًا، وقرار اتحاد النقابات الفنية بفتح باب الترشح.

انتخابات جديدة

وتستعد النقابة لانتخابات جديدة على مقعد النقيب الذي أصبح خاليا برحيل «شاكر»، وحتى الآن لم يعلن أي فنان ترشحه بشكل رسمي لمنصب نقيب «الموسيقيين».