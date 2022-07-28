«الصحة» تعلن جدول تطعيم السنة ونصف.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة الصحة والسكان، تطعيم السنة ونصف، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه عند إتمام الطفل السنة ونصف من عمره، يتم تطعيمه ضد شلل الأطفال، ويأخذ تطعيم ثلاثي ضد الدفتيريا والتيتانوس وهي جرعة منشطة عبارة عن حقنة في العضل بالجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر.

تطعيم السنة ونصف.. السعال والحصبة

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، يحصل الطفل وفقا لجدول تطعيم السنة والنصف على تطعيم «السعال الديكي، الحصبة، النكاف والحصبة الألماني»، وهي الجرعة المنشطة وهي حقنة تحت الجلد بالذراع الأيمن، كما يحصل على كبسولتين فيتامين أ.

وأكدت الوزارة، أن هناك جدول للتطعميات للطفل من عمر يوم وحتى السنة والنصف، مؤكدة على ضرورة اهتمام المواطنين بتطعيم أبنائهم في التوقيت المحدد للتطعيم المتعلق بكل عمر، لافتة إلى توفير كافة التطعيمات داخل الوحدات الصحية والتي تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

جدول تطعيم السنة ونصف

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه عند ولادة الطفل مباشرة لابد من التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي» خلال 24 ساعة الأولى من لحظة الولادة، لافتة إلى أن التطعيم عبارة عن حقنة تؤخذ بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.

واشارت إلى أن الطفل لابد أن يحصل على تطعيم ضد شلل الأطفال «الجرعة الصفرية» وهي نقطتين على اللسان، والتطعيم ضد الدرن بالحقن داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.