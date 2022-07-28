روبي تروج لحفلها الجديد في العلمين: «مستنياكو الشهر الجاي»

روَّجت الفنانة روبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفلها الجديد في العلمين والمقرر له 12 أغسطس المقبل.

ونشرت روبي، البوستر الدعائي للأغنية وعلقت عليه قائلة: «مستنياكو في أول حفلة في العلمين الجديدة يوم 12 أغسطس».

تأجيل حفل روبي وأسعار التذاكر

يذكر أنه تم تأجيل هذا الحفل من يوم 29 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس بسبب الاحتفال برأس السنة الهجرية، وقد تم طرح تذاكر الحفل بعدة فئات وهي:

- الفئة الأولى لتذاكر حفل روبي GA High table بـ650 جنيها.

- الفئة الثانية Gold High table بـ850 جنيها.

- الفئة الثالثة platinum High table بـ1050 جنيها.

- الفئة الرابعة Diamond Lounges بـ1200 جنيه.

- الفئة الخامسة Diamond High Tables بـ1450 جنيها.

- الفئة السادسة Platinum Lounges بـ1700 جنيه.

- الفئة السابعة Royal High tabl بـ2000 جنيه.

- الفئة الأخيرة Royal Lounges بـ3500 جنيه.

وطرحت الفنانة روبي، مؤخرا، أغنيتها الجديدة «نمت ننه» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار التي حققت نجاحا كبيرا وتخطت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.