محافظ الفيوم يكرم «الحسن» أول الجمهورية بالثانوية الأزهرية

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الطالب الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم، ابن مركز سنورس، بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، شعبة العلوم الإسلامية، لعام 2021/ 2022، بمجموع 620 درجة، بنسبة 98.41 %، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ.

محافظ الفيوم: التفوق بداية الطريق لمزيد من النجاح

وقدم محافظ الفيوم، خلال اللقاء، التهنئة للطالب الحسن فتحى إبراهيم، لتفوقه في إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية، وحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، معرباً عن خالص شكره لأسرة الطالب، التى وقفت بجانبه، حتى وصل إلى هذا المشهد المتميز من التفوق والنجاح، مشيراً إلى أن التفوق والوصول للقمة هو بداية الطريق لمزيد من النجاحات.

محافظ الفيوم يشجع الطالب على التفوق الدراسي

ونصح محافظ الفيوم الطالب بالتأني في اتخاذ القرار، لاختيار تخصصه في المرحلة الجامعية، والمثابرة والإصرار في تحصيل العلم والمعرفة، والتحلي بالصبر وبذل المزيد من الجهد، والأخذ بالأسباب وسعة الاطلاع، من أجل مواصلة مشوار التفوق.

جدير بالذكر، أن الطالب الحسن فتحي إبراهيم، حفظ القرآن في سن 11 عاماً، ودرس بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة للمتفوقين، عقب حصوله على الإعدادية الأزهرية من معهد سنورس الإعدادي، ثم أكمل دراسته الثانوية بمعهد سنورس الأزهري، نظراً لظروف كورونا، وأكد أن قدوته فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وينتمي الطالب لأسرة محبة للعلم، حيث أن والده مدرس أول رياضيات بالثانوي العام، ووالدته في التخصص ذاته، وله 4 أشقاء، منهم 3 مهندسين، والرابع طالب بكلية طب الأسنان.