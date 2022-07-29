الرابعة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية: طاعتي لله ووالدي هما سر تفوقي

عاشت قرية حسن الفقي في مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حالة من السعادة لتفوق إحدى فتيات القرية دراسيا، وهي سارة بهجت السعيد محمد عبده، وحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي، بمجموع 618 ودرجة بنسبة 98.10%.

وقالت «سارة» في تصريحات لـ«الوطن»، إنها كانت على يقين أن الله سيجبرها وتكون من أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية، «بفضل طاعتي لله والوالدين، وهما السبب الرئيسي في تفوقي، كما أنني حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بالشهادة الابتدائية، وكذلك المركز الأول على مستوى المحافظة بالشهادة الإعدادية».

سر تفوق الطالبة سارة بهجت

وأضافت «سارة»، أنها كانت تذاكر بجد ونشاط لمدة 5 ساعات في اليوم، مع المحافظة على صلاة الفروض الـ5، بالإضافة لمساعدة والدتها في أعمال المنزل، والتي لها فضل كبير في حياتها ودفعها للأمام نحو المستقبل، موضحة «دائما كنت أقف على أرض ثابتة بدعواتها لي».

«سارة»: والدي هو العطاء

«ومع أنني بنت ولي شقيقين هما سندي في الحياة، لكن الدور الكبير والأعظم كان لوالدي الذي يعمل مدرس أول لغة عربية، فهو دائما يشجعني على التفوق والجد والاجتهاد، وكان لي عون في وقت الشدائد، ودائما يقول لي إن النجاح هو طريق يبدأ بالعزيمة والإصرار لبناء مستقبل مشرق»، هكذا تقول سارة.

وبكلمات كلها تفائل وسعادة، تكمل «سارة» حديثها موضحة أن حصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية هو هدية لوالدها ولأهل قريتها، وأبناء محافظتها جميعا، «أي فتاة قادرة على النجاح والتفوق يجب أن تعلم أنه لا يوجد شيء مستحيل، وأن المستقبل يصنع بالجد والعرق والمذاكرة».