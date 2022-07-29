مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على «باخموت» بدونيتسك

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، جراء قصف روسي على مدينة باخموت بمنطقة «دونيتسك»، فيما أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو على «تليجرام»، إلى تضرر 6 مجمعات سكنية و6 منازل منفصلة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

من جانبها، أحبطت «مقاطعة زابوروجيه» الواقعة جنوب أوكرانيا، هجوم بالطائرات المسيرة، شنته القوات الأوكرانية، على مواقع في مدينة «ميليتوبول» جنوب المقاطعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار فلاديمير روجوف، العضو في المجلس العام لـ«إدارة زابوروجيه» المعين من موسكو، في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى محاولة مقاتلون أوكرانيون، شن هجوم على البنية التحتية المدنية لـ«ميليتوبول» بطائرات مسيرة هجومية، ليلا.

بدورها، أطلقت منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» تحقيقا في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في روسيا، وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن التحقيق يتم ضمن «آلية موسكو» بمشاركة 38 عضوا في المنظمة.

«واشنطن»: بايدن يحافظ على اتصالات منتظمة مع الرئيس الأوكراني

من جانبها، أعلنت «واشنطن»، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تخطط حاليا لتنظيم زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إن الرئيس بايدن يحافظ على اتصالات منتظمة مع زيلينسكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، اتهمت عضو الكونجرس الأمريكي السابقة، تولسي جابارد، بايدن، بالخيانة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية، برعايته مصالح أوكرانيا ورئيسها.

من جانبه، وصف الإعلان الختامي للدورة الـ15 لمؤتمر وزراء دفاع دول الأمريكتين، الذي انعقد في البرازيل، الحرب الروسية على أوكرانيا بالغزو، وقال إنه لا يمكن اعتبارها وسيلة شرعية لتسوية الخلافات.

البرازيل والأرجنتين: «الأمم المتحدة» مفوضة لمعالجة الحرب

وأعربت الدول المشاركة في المؤتمر عن أملها في إيجاد حل سلمي بأسرع ما يمكن، فيما أعربت 3 دول من أمريكا اللاتينية: «البرازيل-الأرجنتين-المكسيك» عن تحفظها على الإعلان الصادر عن المؤتمر، وقالت البرازيل والأرجنتين، إن منظمة «الأمم المتحدة» هي التي لها التفويض المناسب لمعالجة الحرب، فيما أشارت المكسيك، إلى أن فقرة في الإعلان، لا تتماشي مع أهداف المؤتمر.