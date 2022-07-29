نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 عبر موقع الوطن.. «أسرع رابط»

ينتظر طلاب الثانوية العامة، ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بفارغ الصبر، حيث يسعى الطلاب للحصول على رابط لإعلان النتيجة بشكل سريع ودقيق، ومتوقع أن تكون نتيجة الثانوية العامة خلال أيام والمرجح يوم الخميس المقبل الموافق 4 أغسطس، بعد الانتهاء من رصد وتجميع ومراجعة درجات الطلاب، ومن ثم تحديد الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها، رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع جريدة «الوطن»، وخطوات الحصول عليها، وذلك على النحو التالي:

- الدخول على الرابط الذي تخصصه بوابة «الوطن»، للحصول على النتيجة.

- تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب استكمالها من الطلاب وتشمل البنود التالية:

- اسم الطالب الرباعي.

- الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت علمية أو أدبية.

- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- رقم جلوس الطالب.

- المحافظة التابع لها الطالب.

وبعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة يجب الضغط على الأيقونة الخاصة بـ«التسجيل»، ويتم إرسال نتيجة الثانوية العامة 2022 للطلاب فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في حوار سابق لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الثانوية العامة تمامًا، ويتم في الوقت الحالي رصد وتجميع ومراجعة درجات الطلاب، ثم تحديد الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، وبعد ذلك يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم.

وزير التربية والتعليم: المجاميع المبالغ فيها ستختفي

مؤكدا أن المجاميع المبالغ فيها 100% فأكثر سوف تختفي، حيث أن الامتحانات هذا العام اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ.

وجدير بالذكر أن الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، سواء كان من بين الطلاب أوالقائمين على الامتحانات، ويرجع ذلك لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وقت الامتحانات.