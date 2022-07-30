حظك اليوم برج الجدي السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تتغلب على الضغوط اليوم فقط انتبه لأقوالك، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود هذا البرج الذي ينتمي له الكثير من المشاهير.

ولعل أبرز المشاهير الذين ينتمون لـ برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.

ووفق علماء الفلك، فإن أصحاب برج الجدي يتأثروا بقوة في الأشخاص المحيطين بهم، ويمتلكون شخصية مميزة وقوية تجعلهم أحيانًا يتصفون بالغرور، ويتميزون بالدقة الشديدة في تنفيذ كافة الأمور، وكذلك الالتزام لأبعد الحدود، كما أن ما يميزهم حبهم الشديد لعائلاتهم وأسرهم، يعشقون الاستقرار والحياة الهادئة وقضاء أوقاتًا طويلة مع أفراد العائلة.

واليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، تقدم بوابة «الوطن» للراغبين بمتابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

توضح خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمواليد برج الفلك، حظك اليوم على الصعيد العاطفي اليوم، رغم شعورك بالتشوش.. المريخ بمنزل الحب يمنحك سحرا ويساعدك أن تتغلب على الضغوط، فقط انتبه لأقوالك.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

أما على الصعيدين العملي والمهني، تقول خبيرة الأبراج أن هناك تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح، وانتبه لحقوقك.