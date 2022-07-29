تفاصيل ابتزاز «حسناوات فيسبوك» بصور فاضحة.. «الأدمن عايز فلوس»

صور فاضحة تتلقاها الفتيات الحسناوات على «فيسبوك» مصحوبة بعبارة «هتدفعي كام عشان نوقف النشر»، تعرف الفتيات أن صورهن مركبة على صور فاضحة لفتيات ليل، وأن الأشخاص الذين يتحدثون معهم حصلوا على صورهم من حساباتهن الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي قبل أن يقوموا باستخدامها بشكل سيئ لاستخدامها في ابتزازهن من أجل الحصول على منافع مالية أو رشاوى جنسية.

تحريات الشرطة

«الأدمن عايز فلوس» تلك المقولة تفسر ما توصلت إليه تحريات الشرطة من أدلة تؤكد صحة ادعاء الفتيات بعد أن تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغات من عدد من الفتيات يتضررن من عدد من الحسابات يقوم الأدمن فيها نشر صور عارية لهم انتقامًا منهن بعد أن رفضن الرضوخ لطلباته في تقديم مبالغ مالية أو رشاوى جنسية حتى يتوقف عن التشهير بهن بطريقة سيئة.

ابتزاز الفتيات بصور عارية

التقنيات الحديثة التي تستخدمها مباحث تكنولوجيا المعلومات تمكنت من تحديد بعض مُرتكبي تلك الوقائع وأمكن ضبط 3 شباب في محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج بتهمة ابتزاز الفتيات من خلال التلصص على حساباتهن بمنصات التواصل الاجتماعي واستخدام صورهن وتركيبها على صور عارية لفتيات ليل، ففي سوهاج ألقي القبض على شاب في بداية العقد الثالث من العمر «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة تبين من الفحص أنه أرسل عدة رسائل على الهاتف الخاص بسيدة مقيمة بمحافظة سوهاج تحوي صورا شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها.

عشريني يتلصص على صور السيدات ويساومهن على مبالغ مالية

وألقت أجهزة الأمن أيضًا القبض على شاب عشريني «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا بتهمة ابتزاز عدد من السيدات والنصب عليهم من خلال إنشاء عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتحصل على صور خاصة لهم ومبالغ مالية، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد التحفظ على هاتفه المحمول والصور الموجودة عليه للسيدات.

القبض على شاب بتهمة ابتزاز سيدة في الإسكندرية

وفي الإسكندرية ألقت أجهزة الأمن في تكنولوجيا المعلومات القبض على شاب مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصي لإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة.