المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 أدبي.. اعرف المواد والدرجات

بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يبحث الأهالي وطلاب الشعبة الأدبية عن المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 أدبي، إذ يتم قياس نسب نجاح كل طالب في الصف الثالث الثانوي بالمجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها كنتيجة للمجهود الذي قدمه طوال العام الدراسي.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 أدبي

ويختلف المجموع الكلي للثانوية الأزهرية شعبة الأدبي عن شعبة العلمي، لذلك يبحث كل الطلاب عن المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 أدبي، نظرًا لاختلاف عدد وطبيعة كل شعبة، واختلاف المواد التي يتم تدريسها فيها، وأيضًا اختلاف توزيع الدرجات لكل مادة داخل كل شعبة.

ويتم تدريس عدد من المواد في الشعبة الأدبية يوزع عليها درجات المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 أدبي، مثل مواد الشرعية، المواد العربية، المواد الثقافية، ويتم توزيع الدرجات فيها، كالتالي:

مواد الشعبة الأدبية في الأزهر

- المواد الشرعية

تشمل «القران الكريم، الفقه، التفسير، التوحيد، الحديث»، والمجموع الكلي لهذه المواد 210 درجات، يتم توزيها على الأربع مواد كالآتي:

القران الكريم 40 درجة.

الفقه 40 درجة.

التوحيد 40 درجة.

الحديث 50 درجة.

- المواد العربية

وتتضمن مواد «النحو، الصرف، الإنشاء، البلاغة، الأدب والنصوص والمطالعة»، ويكون المجموع الكلي لها 200 درجة، يتم توزيعها كالآتي:

النحو 40.

الصرف 40.

الإنشاء40.

البلاغة 40.

الأدب والنصوص والمطالعة 40.

- المواد الثقافية

تشمل مواد «اللغة الأجنبية الأولى والثانية، التاريخ، الجغرافيا، المنطق الحديث»، ومجوعها 220 درجة موزعة على كل المواد، كالآتي:

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

التاريخ:40 درجة.

الجغرافيا: 40 درجة.

المنطق الحديث: 40 درجة.

ليكون المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 أدبي هو 630 درجة.