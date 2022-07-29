الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء من 23 - 29 يوليو 2022 «إنفوجراف»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل بالإنفوجراف، سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 23 حتى 29 يوليو 2022، والذي تضمن الموافقة على عددٍ من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ما قام به من أنشطة.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن يكون يوم السبت 30 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة

وتضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قرار بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، والذي نص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية، والمواني العامة السياحية والتجارية التي يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية، والموافقة على تخصيص عدد من قطع أراضي الإصلاح الزراعي، الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، لصالح المحافظة لإقامة عدد من مشروعات النفع العام عليها.

تنفيذ مشروعات نفع عام في المنوفية

وضمت القرارات الموافقة على تنفيذ محافظة المنوفية 11 مشروعًا للنفع العام، تتضمن إقامة محطات للصرف الصحي بقرى مركز تلا، والممولة من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، بهدف الاستثمار في البنية التحتية، بالنظر لأهمية تلك المشروعات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى.

كما تضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 189.58 فدان، ناحية جنوب طريق «القاهرة - العين السخنة»، لصالح جامعة عين شمس، لاستخدامها في إقامة جامعة عين شمس الأهلية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة؛ لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، حيث أكد أن الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء لهذا الأسبوع كما جاء في التقرير، اجتماعاً لبحث المشكلات التي تواجه مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طنطا، حيث كلف بسرعة الاتفاق على آلية تشغيل هذا المركز العلاجي المهم وتقديم الخدمة للمواطنين، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومساعد وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية، ومدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، إضافة إلى اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة جهود جامعة النيل الأهلية في خدمة النشر الدولي ودعم مسيرة البحث العلمي في مصر.