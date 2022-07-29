دفن لاعب الزمالك السابق ضحية ابنه في مقابر الأسرة الليلة بجوار زوجته

بدأت أسرة الراحل الكابتن إبراهيم الدسوقي نجم مصر والزمالك السابق، الذي لقي مصرعه اليوم متأثرًا بإصابته التي تسبب فيها نجله منذ 10 أيام، استعدادات جنازة الراحل.

ونقل جثمان الراحل من مستشفى بنها الجامعي إلى بنها التعليمي؛ لبدء أعمال مناظرة الجثمان من الطب الشرعي، خلال الساعات المقبلة، وفق قرار النيابة بالتصريح بدفن الجثمان عقب مناظرة الطبيب الشرعي، وحددت الأسرة موعد الجنازة الليلة عقب إنهاء الإجراءات فورا.

تفاصيل جنازة الراحل لاعب الزمالك الأسبق

وستخرج الجنازة من أحد المساجد الكبرى عقب الانتهاء الإجراءات في بنها؛ ليدفن الراحل في مقابر الأسرة بمقابر الشموت ببنها بجوار زوجته الراحلة التي توفيت على يد ابنهما منذ 10 أيام إثر معاناته من المرض النفسي، فيما ترقد الجدة، وابنة شقيقته على فراش المرض متأثرتين باصابتيهما في الحادث نفسه.

ولم تحدد الأسرة موقف إقامة عزاء للراحل من عدمه في ظل الظروف التي تعاني منها بعد الجريمة.

اعترافات قاتل والديه ببنها

وكان المتهم شريف الدسوقي اعترف بتفاصيل ارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أنه ضرب والده بـ«فازة» على رأسه لأنه أراد أن يمنعه من قتل جدته بعد خنقه والدته وقتلها، مستخدما عصا خشبية فما كان من المتهم إلا أن ضربه بفازة على رأسه فأفقده الوعي، ونقل على أثرها إلى المستشفى منذ 10 أيام، وتوفي اليوم متأثرا بإصابته.