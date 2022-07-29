الطب الشرعي ينتقل لمستشفى بنها لتشريح جثمان لاعب الزمالك السابق

انتقل منذ قليل، فريق من الطب الشرعي من مكتب بنها إلى مستشفى بنها التعليمي لإجراء الصفة التشريحية، بناء على قرار النيابة العامة، لجثمان لاعب الكرة بنادي الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي، والذي توفي صباح اليوم داخل المستشفى، متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي على يد نجله، وذلك لبيان سبب الوفاة، وكتابة تقرير وإرساله إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة بالقليوبية بلاغا بمقتل سيدة وإصابة والدتها وزوجها وحفيدتها في مدينة بنها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات، بالإضافة إلى العثور على زوج المجني عليها ويدعى إبراهيم الدسوقي لاعب الكرة السابق بنادي الزمالك ووالدتها وحفيدتها مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها بسبب إدمانه للمواد المخدرة وإصابته بالصرع، وأضافت التحريات أن المتهم تشاجر مع والدته لرفضها إعطاءه أموالا لشراء المخدرات، وتطورت إلى أن سدد عدة طعنات لها من سلاح أبيض، وأوضحت التحريات وعند تدخل جدة المتهم ووالده المجني عليها للدفاع عنها سدد لها المتهم عدة طعنات هي وابنة شقيقة المتهم، وأشارت التحريات إلى أنه بتدخل والد المجني عليه ويدعى إبراهيم الدسوقي لاعب الكرة السابق بنادي الزمالك ضربه المتهم بفازة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم الدسوقي

وصباح اليوم تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى بنها التعليمي بوفاة والد المتهم ولاعب الكرة السابق بنادي الزمالك إبراهيم الدسوقي داخل المستشفى متأثرا بإصابته، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.