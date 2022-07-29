آمال ماهر تتألق بـ«رايح بيا فين» و«فيك حتة غرور» في حفل العلمين .. صور

قدمت النجمة آمال ماهر عددا كبيرا من أغنياتها خلال حفلها الغنائي المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الجمهور.

آمال ماهر تشدو بـ فيك حتة غرور

صعدت آمال ماهر على نغمات أغنيتها الوطنية «طوبة فوق طوبة» واستكملت الحفل بتقديم أغنيات «رايح بيا فين» و«فيك حتة غرور».

آمال ماهر لجمهورها: واحشيني جدا

وقالت آمال عقب أداء أغنية طوبة فوق طوبة لجمهورها: «أهلا بيكم، انتو اللي وحشتوني الله يسلمكم، يعني معنديش كلام أقوله وحشيني جدا وأنا هنا في مكاني بينكم ومعاكم، وشكرا على كل شيء شكرا على المحبة والاحترام شكرا على كل حاجة قدمتوها لي ويا رب يكون يوم جميل يليق بجمهور جميل زيكم».

ويحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، كما حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور الحفل، وظهرت فيه وهي ممسكة بعلم مصر.