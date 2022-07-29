آمال ماهر تشدو لـ وردة الجزائرية بـ«وأنا مالي» في حفل العلمين

تستكمل الفنانة آمال ماهر حفلها الغنائي المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة بتقديم عدد من أهم وأشهر أغنياتها بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات.

آمال ماهر تشدو لـ وردة الجزائرية

قدمت آمال أغنية وردة الجزائرية الشهيرة وأنا مالي وسط تصفيق الجمهور، كما قدمت جزءا كبيرا من أغنيتها الشهيرة إيه بينك وبينها بدون موسيقى.

كما قدمت آمال أغنيات عديدة من أعمالها القديمة منها رايح بيا فين وفيك حتة غرور واتقى ربنا فيا.

آمال ماهر ترحب بجمهورها

وقالت آمال ماهر عقب أداء أغنية طوبة فوق طوبة لجمهورها: «أهلا بيكم، انتو اللي وحشتوني الله يسلمكم، يعني معنديش كلام أقوله وحشيني جدا وأنا هنا في مكاني بينكم ومعاكم، وشكرا على كل شيء شكرا على المحبة والاحترام شكرا على كل حاجة قدمتوها لي ويا رب يكون يوم جميل يليق بجمهور جميل زيكم».

ويحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، كما حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور الحفل، وظهرت فيه وهي ممسكة بعلم مصر.