استشاري علاقات اجتماعية: علينا الحذر من الأمان المطلق في الصداقة «فيديو»

قالت الدكتورة عزة زيان استشاري العلاقات الاجتماعية، إن الصديق الحقيقي هو الصديق الداعم والمشجع والمحفز: «هو الصديق اللي بتروح له أول ما بيحصل حاجة وتبقى واثق إنه هيفرح لفرحك وهيزعل لزعلك، عاوزك دايما منور، وفي أصدقاء مش كده ومش بيحبوا الخير لأصدقائهم».

ليس كل صديق يصلح لأن يكون مخزون أسرار

وأضافت استشاري العلاقات الاجتماعية في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «للصداقة درجات، وهناك صداقة معرفة على خفيف، وصديق مخزن أسرار، وليس كل صديق يصلح لأن يكون مخزون أسرار».

الصديق لا يتنمر بصديقة أو ينصحه على الملأ

وتابعت استشاري العلاقات الاجتماعية: «الصداقة ليست مرتبطة بالمدة، فقد تستمر لمدة 20 سنة فأكثر وتنتهي بالغدر، وعموما فإن هناك مواصفات للأصدقاء، فلا يوجد صديق يتنمر بصديقة أو ينصحه على الملأ، لأن النصيحة على الملأ فضيحة».

يجب أن نحذر من فكرة الأمان بلا حدود للصديق

وأردفت استشاري العلاقات الاجتماعية: «الصديق إذا أفشى الأسرار لا يكون صديقا ولا يصلح لذلك على الإطلاق، كما يجب أن نحذر من فكرة الأمان بلا حدود، ويجب أن يكون لدينا درجة من درجات الحذر في التعامل مع الجميع، كما أنّ الصديق لا يورط صديقه».