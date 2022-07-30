3 أفكار لمشروعات مربحة ولا تتطلب خبرة.. منها عمل مكسبه 1500 جنيه يوميا

ليست هناك أرباحا يمكن تحقيقها مثل ربح التجارة، غير أنَّ ارتفاع عامل المخاطرة يجعل العديد من الأشخاص يحجمون عن الدخول في مشروعات أو بدء نشاط تجاري، إما تخوفاً من ظروف السوق، أو لإنعدام الخبرة في مجال محدد يمكنهم من استثمار مدخراتهم فيه.

وهناك مشروعات تتطلب الخبرة أكثر من توفير العمالة مثل إدارة محل «عطارة»، فيما يوجد أيضاً مشروعات لا تتطلب امتلاك المستثمر للخبرة ولكن بمجرد معرفة مباديء عمليات البيع والشراء ومن خلال الممارسة البسيطة يمكن لصاحب المشروع إدارته بنجاح، مثل مشروع «بقالة» صغير أو «كشك».

321 ألف جنيه أرباح مشروع البقالة سنوياً

اتقن عملية البيع والشراء وكسب «الزبون»، وسيمكنك جني أرباح ستتخطى آلاف الجنيهات شهرياً من بيع منتجات المأكولات المعلبة والمثلجات، مع توقع وصول الأرباح السنوية إلى 321 ألف جنيه خلال 5 سنوات من بدء النشاط.

ووفقاً لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استثمار المدخرات في مشروع سوبر ماركت صغير، مع التركيز على حسن اختيار الموقع والبضاعة المطلوبة بكثافة بالسوق المحلية، وإجادة التعامل مع الزبائن.

مشروع اكسسورات الموبايل.. بدخل يومي 1500 جنيه

يمكنك تحصيل إيرادات يومياً تصل إلى 1500 جنيه من تجارة اكسسوارات الموبايل، مثل بيع سماعات الأذن والأغطية أو الكفرات الشفافة وغيرها، وذلك وفقا لدراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات.

وأوصت الدراسة الراغبين في ممارسة نشاط بيع اكسسوار الموبايل بالتعرف على الموردين وأسعار البيع النهائي لضمان ربحية المشروع، ويمكن البدء بتوزيع المنتج على الأصدقاء والمعارف، ثم التوسع تدريجياً في المنطقة السكنية والمناطق المجاورة.

أرباح خيالية من مشروع مغسلة السيارات

وفقاً لأحدث دراسات الجدوى الصادرة عن «تنمية المشروعات»، فإنَّ متوسط سعر غسيل السيارة من الداخل والخارج يتراوح بين 40 و90 جنيها.

وتابعت الدراسة، يمكن إضافة إيرادات وأرباح أخرى من تلميع وتشميع السيارات، لتعتمد ربحية المشروع على معدل البيع والغسيل اليومي، وأسعار الخدمات الأخرى لمغسلة السيارات تتراوح كالتالي:

- سعر تشميع سيارة يصل إلى 170 جنيها في المتوسط.

كما أنَّ هناك خدمات أخرى مثل، غسيل الموتور للسيارات المانيوال، أو باستخدام السولار.

كما أشارت إلى عدم اشتراط وجود خبرة سابقة في المجال لبدء النشاط.