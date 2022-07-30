رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري.. وموعد إعلانها

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري، حتى يستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة قبول أبنائهم، في العام الدراسي 2022 ـ 2023، إذ يمكن الحصول على نتيجة القبول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، فور الإعلان الرسمي عن إتاحتها.

رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري

وحول رابط نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري، فقد أكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن النتيجة سيجري الإعلان عنها بداية شهر أغسطس المقبل، أي خلال أيام، بعد الانتهاء من مراجعة المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن في وقت سابق، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد، وكشف عن الأوراق المطلوبة للالتحاق، وهذه الأوراق كالتالي: 3 صور من بطاقة ولي الأمر، شهادة ميلاد الكمبيوتر للتلميذ و4 صور منها، و6 صور شخصية للتلميذ.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه على ولي الأمر إبلاغ المعهد في حالة وجود أي أمراض معدية، مع إحضار طوابع بريدية بقيمة 75 جنيهًا، ودمغة بقيمة 2 جنيه، وملف ورقي، و5 أظرف بريدية.

ويمكن الحصول على نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2022 الأزهري، فور إعلانها رسمياً من خلال بوابة الأزهر، بالدخول على بوابة الأزهر من هنا.