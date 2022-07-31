أهالي منشأة سلطان يقدمون العزاء لأسرة المحامي المتوفى في عزاء صديقه

قدم المئات من أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، واجب العزاء في المحامي محمد هشام، والذي توفي أثناء حضوره عزاء أحد أصدقائه في القرية حيث سقط علي الأرض جثة هامدة، واستقبلت أسرة المحامي المتوفي المعزين وسط حالة من الحزن الشديد من الجميع على وفاة المحامي الذي يشهد له كل أهالي قريته بالاحترام وحسن الخلق.

حزن في قرية منشأة سلطان بعد وفاة محام في عزاء

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب وفاة المحامي محمد هشام، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، خبر وفاة المحامي داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأكد عدد من أهالي قريته أنه كان محبوبا وخلوقا وخدوما للجميع ولا يتأخر عن مساعدة أي شخص.

ابن شقيقة المتوفى: الفقيد صلى العشاء ومات في العزاء

وقال محمود سلطان ابن شقيقة المتوفة أثناء عزاء صديقه في منوف، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن آخر ما فعله الفقيد كان صلاة وأثناء سماعه لتلاوة القرآن الكريم سقط جثة هامدة، وسط حالة من الذهول من الجميع، حيث تم نقله إلى أحد الأطباء في القرية للاطمئنان عليه ولكنه فوجئ بوفاته، مشيرًا إلى أن الفقيد كان يبلغ من العمر 57 عاما، وكان مشهودا له بحسن الخلق والاحترام ونال محبة الجميع .

الجدير بالذكر أن الآلاف من أهالي قرية منشأة سلطان في مركز منوف، شيعوا جثمان المحامي محمد هشام التي وافته المنية أثناء حضوره عزاء صديقع، وسط حالة من الحزن الشديد من المشاركين في تشييع الجثمان.