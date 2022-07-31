بشرى للطلاب المتخلفين عن حضور امتحانات الدور الأول بالثانوية الأزهرية

في خطوة مهمة حرصًا على مستقبل الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الدور الأول في الثانوية الأزهرية 2022، سواء بعذر أو بدون، بخلاف من حضروا الامتحانات ورسبوا في مادة أو إثنتين، علمت الوطن من مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر، أن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرر احتساب الدرجة كاملة لمن سيدخل امتحانات الدور الثاني في امتحانات الثانوية الأزهرية، سواء من تخلف عن امتحانات الدور الأول بعذر أو بدون عذر.

وأكدت المصادر، أن القرار لن يشمل من حضر امتحانات الدور الأول في امتحانات الثانوية الأزهرية ورسب في مادة أو مادتين ويسمح له بدخول امتحانات الدور الثاني، موضحًا أن هؤلاء الطلاب سيحسب لهم نصف الدرجة فقط ولن تكون الدرجة كاملة.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار الإمام الأكبر سيتم الإعلان عنه رسميا قريبا، خاصة أن القرار يأتي تخفيفًا على كاهل الطلاب وأولياء الأمور، الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الدور الأول في امتحانات الثانوية الأزهرية.

موعد تلقي التظلمات والطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية في تلقي طلبات الطعون والتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول، من غدًا الإثنين ولمدة شهر، وسيستمر تلقي طلبات التظلم والطعون، عبر بوابة الأزهر الشريف، مقابل دفع رسوم قدرها 100 جنية للمادة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنظر طلبات التظلم والطعون في موعد أقصاه 15 يومًا من تقديم طلب التظلم، وسيحصل الطالب على حقه حال وجود له درجات بورقة التصحيح، حسب ما أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ستنطلق في 20 أغسطس المقبل، لـ28664 طالبا وطالبة، بعدما أعلن وكيل الأزهر أن نسبة النجاح في الدور الأول للثانوية الأزهرية بلغت 57.31%.