سيارات أسعارها أقل من 200 ألف جنيه في السوق المصرية.. اختار الأنسب لك

شهد سوق السيارات المصرية حالة من الهدوء في عمليات البيع والشراء خلال الأسابيع الماضية، وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات إن السبب في ذلك يرجع إلى اقتراب موعد طرح الموديلات الجديدة بجميع فئاتها.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السيارات

وأشار عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن سوق السيارات شهد ارتفاع في الأسعار بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب أزمة الرقائق الإلكترونية وأزمة التضخم العالمية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات الجديدة المتداولة في سوق السيارات المحلية.

سوق السيارات في مصر

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة: مانيوال

قوة محرك السيارة: 1200 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 171,900 جنيه

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة: أتوماتيك / Standard

قوة المحرك للسيارة: 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 188,900 جنيه

شانجى M50 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 189,000 جنيه

سوزوكي إسبريسو 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول اوبشن

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارة: 189,900 جنيه

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 cc

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 194,500 جنيه

ينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Comfort

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 208,500 جنيه

شيري اريزو 5 2022

نوع ناقل الحركة الخاصة: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 220,000 جنيه

بي واي دي F3 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 229,500 جنيه