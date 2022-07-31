سيارات أسعارها أقل من 200 ألف جنيه في السوق المصرية.. اختار الأنسب لك
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:20 ص | الأحد 31 يوليو 2022
أسعار السيارات الجديدة
شهد سوق السيارات المصرية حالة من الهدوء في عمليات البيع والشراء خلال الأسابيع الماضية، وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات إن السبب في ذلك يرجع إلى اقتراب موعد طرح الموديلات الجديدة بجميع فئاتها.
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السيارات
وأشار عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن سوق السيارات شهد ارتفاع في الأسعار بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب أزمة الرقائق الإلكترونية وأزمة التضخم العالمية.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات الجديدة المتداولة في سوق السيارات المحلية.
سوق السيارات في مصر
سوزوكي سويفت ديزاير 2021
نوع ناقل الحركة: مانيوال
قوة محرك السيارة: 1200 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 171,900 جنيه
بروتون ساجا 2021
نوع ناقل الحركة: أتوماتيك / Standard
قوة المحرك للسيارة: 1300 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 188,900 جنيه
شانجى M50 2021
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 189,000 جنيه
سوزوكي إسبريسو 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول اوبشن
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارة: 189,900 جنيه
لادا جرانتا 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 cc
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 194,500 جنيه
ينو لوجان 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195 ألف جنيه
شيفروليه أوبترا 2022
نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Comfort
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 208,500 جنيه
شيري اريزو 5 2022
نوع ناقل الحركة الخاصة: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 220,000 جنيه
بي واي دي F3 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 229,500 جنيه