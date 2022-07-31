خبير يحذّر من الراحة والزيوت المهدرجة والوجبات السريعة: تصيب بأمراض الكبد

قال محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بمعهد الكبد، إنّ «الكبد الدهني» من الأمراض المنتشرة بنسبة 30% على مستوى العالم، لافتًا إلى أنّ الكبد الدهني هو انتشار للخلايا الدهنية بين خلايا الكبد.

زيادة الخلايا الدهنية عن 10% تعني الإصابة «بتدهن» الكبد

وأضاف عز العرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية dmc، أنّ الخلايا الدهنية عادة تكون 5% من وزن الكبد، موضحًا أن زيادتها عن 10% تجعل المريض يعاني من «تدهن» الكبد، وهو ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات.

مراحل إصابة الكبد والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

وأوضح أستاذ الباطنة بمعهد الكبد، أنّ تدهن الكبد ليس مرض واحد، فهناك مرحلة الكبد الدهني البسيط، وهناك الكبد الدهني التفاعلي أو الالتهابي، ما يؤدي إلى العديد من المضاعفات، والمرحلة الأخيرة هي تليف الكبد، مشيرا إلى أنّه يصيب السيدات والرجال بالتساوي، كما يصيب الأشخاص النحيفة نتيجة وجود أسباب أخرى للإصابة، ويصيب مرضى السمنة الذين يتخلصون من أوزانهم بصورة سريعة، وأنّه يصيب الأشخاص أكثر من 30 عامًا.

معظم المرضى يعانون من الكبد الدهني البسيط

ولفت عز العرب، إلى أنّ معظم المرضى يعانون من الكبد الدهني البسيط، وهو منتشر في مصر بصورة كبيرة خاصة بين مرضى السمنة والسكري من النوع الثاني، أو اختلال دهون الدم سواء في الثلاثية أو الكوليسترول، منوهًا بأنّ وظائف الكبد تكون في الحدود الطبيعية، ويكون نشاط الشخص طبيعي، ويتم اكتشافها عن طريق الموجات الصوتية، وإذ أخذ عينة من الكبد يجد ترسبا لخلايا دهنية بين خلايا الكبد.

20% إلى 30% من المصابين بالكبد الدهني البسيط يصابون بالتهاب الكبد التفاعلي

وأشار أستاذ الباطنة بمعهد الكبد، إلى أنّ من 20% إلى 30% من المصابين بالكبد الدهني البسيط يصابون بالتهاب الكبد التفاعلي، وبخلايا بروتين التهابية بين خلايا الكبد، موضحًا أنّه ينتج عنها أعراض مثل الخمول وتعب في الجانب الأيمن العلوي من البطن، واختلال في وظائف الكبد.

نصائح للوقاية من أمراض الكبد

وشدد عز العرب، على ضرورة الابتعاد عن الزيوت المهدرجة للحفاظ على سلامة الكبد، وعدم الإسراف في تناول الحلوى والمخبوزات والوجبات السريعة، مناشدًا الأفراد بضروة ممارسة الرياضة، إذ إنّ الراحة لفترات طويلة تؤدي إلى ترسب الدهون في الكبد، مشيرًا إلى ضرورة ممارسة الرياضة البسيطة بصفة منتظمة مثل المشي.