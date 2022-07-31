إصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص في حادثين منفصلين بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرير محضرين لاتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.

تصادم سيارة ودراجة نارية

في الواقعة الأولى، أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق «مصر إسكندرية» الزراعي أمام قرية البردلة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة، وهما «أشرف فتحي متولي»، 52 سنة، و«محمد فتحي متولي»، 45 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي

كما أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الرحمانية دمنهور» أمام محطة الرحمانية العام، وجرى نقلهما إلى مستشفى الرحمانية لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الرحمانية دمنهور»، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة وجرى نقلهما إلى مستشفى الرحمانية لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «إسلام مصطفى خفاجي»، 40 سنة، موظف، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، و«عبدالله محمد العبادي»، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، وجرى عمل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث.