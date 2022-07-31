عمران: نستهدف وصول إجمالي إصدارات سوق رأس المال الأولي لـ550 مليار جنيه

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ الهيئة تسعى إلى زيادة مساهمة سوق رأس المال السوقي، في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، موضحا أنّ سوق رأس المال يلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار، والسوق يستحوذ على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالي في المصرفي.

إجمالي إصدارات سوق المال

وأضاف عمران، خلال كلمته في الملتقى المجتمعي لتطوير رأس المال السوقي لـ4 سنوات قادمة، أنّ إجمالي الإصدارات في السوق الأولي لسوق الأوراق المالية 280 مليار جنيه بنهاية 2021، ويتوقع أن تصل إلى 550 مليار جنيه بحلول 2026 بمعدل نمو نحو 96%.

إجمالي قيمة إصدارات الأسهم غير المقيدة

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة، إلى أنّ إجمالي قيمة إصدارات الأسهم غير المقيدة في البورصة بلغ 174 مليار جنيه في 2021، متوقعا أن تصل إلى 350 مليار جنيه في 2026.

وعن إجمالي قيمة إصدارات الأسهم المقيدة في البورصة، أوضح عمران أنّها سجلت 20 مليار جنيه في عام 2021 مستهدفا 40 مليار جنيه في 2026، بمعدل نمو 100%.

وتابع عمران، أنّ الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى دائما لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل جانبي الطلب والعرض في سوق رأس المال.