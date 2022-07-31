«هيثم الغيص» يتولى منصب الأمين العام لـ«أوبك» رسميا غدًا

يبدأ الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، غدا الإثنين، مباشرة مهمته في أول يوم له خلفا للنيجيري الراحل محمد باركيندو، بعد أن أبدى نحو 13 دولة عضوة في المنظمة الموافقة على توليه المسؤولية.

الأمين العام الجديد لـ«أوبك» يبدأ مهامه غدا

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أكد الأمين العام الجديد لـ«أوبك»، هيثم الغيص، إن لديه تطلعات عديدة وأفكار جديدة سيقدمها بالتنسيق مع كافة دول الأعضاء، بهدف النهوض والتطوير بالمنظمة ومواجهة التحديات المقبلة وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

من هو الأمين العام الجديد لـ«أوبك»؟

و«الغيص»، هو أول كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع، وكانت الدول الأعضاء اختارته لهذا المنصب لمدة 3 سنوات، في يناير الماضي.

ويتمتع «الغيص» بخبرة تمتد إلى نحو 30 عاما في مجال أسواق النفط العالمية، فقد شغل منصب محافظ الكويت في «أوبك» من عام 2017 حتى 2021، كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في تحالف «أوبك+».

وقبل ذلك، تدرج «الغيص» وظيفيا في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن، وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.