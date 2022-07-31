«أيرش تايمز»: نيويورك أصبحت بؤرة لجدري القرود.. و150 ألف معرضون للإصابة

وصف مسؤولون أمريكيون مدينة نيويورك بأنَّها أصبحت «بؤرة» تفشي مرض جدري القرود في الولايات المتحدة، بعد أن تمّ الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة فيها بسبب انتشار الفيروس.

بحسب صحيفة «أيرش تايمز» الأيرلندية، قال رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، ومفوض الصحة أشوين فاسان إنَّ ما يصل إلى 150 ألف من سكان المدينة معرضون لخطر الإصابة، وبعد إعلان الطوارئ، سيكون المسئولون قادرين على إصدار أوامر طارئة بموجب قانون الصحة بالمدينة وتعديل أحكام القانون لتنفيذ إجراءات للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس

نيويورك تحتل المرتبة الأولى في الإصابات داخل الولايات المتحدة

وتابعت الصحيفة أنَّه خلال اليومين الماضيين، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إعلان حالة الطوارئ بسبب الكوارث، ووصفت وزارة الصحة بالولاية جدري القرود بأنه تهديد وشيك للصحة العامة، إذ سجلت نيويورك 1345 حالة حتى أمس الأول، وذلك بحسب البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجاءت ولاية كاليفورنيا في المرتبة الثانية برصيد 799 حالة.

وقال «دامز» و«فاسان» في بيان: «سنواصل العمل مع شركائنا الفيدراليين لتأمين المزيد من الجرعات بمجرد أن تصبح متاحة، ويجب مواجهة هذا التفشي بالإصرار والعمل وتوفير الموارد، على الصعيدين الوطني والعالمي، والإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة يعكس خطورة الموقف».

جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وحتى الآن، تمّ الإبلاغ عن أكثر من 22 ألف حالة إصابة بمرض جدري القرود في ما يقرب من 80 دولة منذ مايو، مع 75 حالة وفاة مشتبه بإصابتها في أفريقيا، معظمها في نيجيريا والكونغو، كما وأبلغت البرازيل وإسبانيا، امس الأول، عن وفيات مرتبطة بمرض جدري القرود، وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها خارج إفريقيا، كما أبلغت إسبانيا عن ثاني حالة وفاة بسبب جدري القرود يوم أمس.