ضبط 1504 قضايا تموينية وتنفيذ 88328 حكما و35 كيلو مخدرات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1504 قضية تموينية متنوعة، كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، عن ضبط 25 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 8147 عبوة مختلفة الأنواع، وضبط 6 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ17٫460 طن أقماح محلية، وضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت 199 قطعة «35 صوتية – 82 ضوئية – 82 ملصقا».

جهود أمنية لتحقيق الأمن

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2743 قضية متنوعة في مجال مخالفات قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وضبط 14810 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 187 قضية في مجال: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 83 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص.

جهود قطاع أمن المنافذ

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 1150 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 17 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة وتزوير المستندات، وتنفيذ 233 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 124 قطعة سلاح و165 قضية مخدرات وتنفيذ 88328 حكما قضائيا.

ووجّهت وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 124 قطعة سلاح ناري بحوزة 96 متهما، وتنفيذ 88328 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 165 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 23,996 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,220 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,178 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 350 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 426 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 409 جرامات، كمية من مخدر البودر وزنت 333 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، 1731 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين، جرى ضبط 33 متهما هاربا، و10 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 288 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22875 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 130 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 2 منهم.

ضبط 100768 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 100768 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية في القليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 7256 حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بمشاركة قطاع الأمن العام أنّ عامل له معلومات جنائية ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية، وعدد من الطلقات، 3 خزائن، طبنجة صوت، الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

مبادرة كلنا واحد

وحرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في مبادرة كلنا واحد، ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، و1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وتقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية أغسطس 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov.eg.

وزارة الداخلية تواصل جهودها في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر- المنيا، وأسفرت القوافل عن استخراج 9569 بطاقة رقم قومي و32146 مصدرا مميكنا.

كما جرى إيفاد قوافل متنقلة مجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم خدمات القطاع بعدد من المناطق الساحلية بمحافظتي الإسكندرية - مطروح لتلبية احتياجات المواطنين المترددين على المصايف والقرى السياحية خلال عطلاتهم.

وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، كما جرى إيفاد مأموريات لعدد 4 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.