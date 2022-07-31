المحكمة الإيطالية تبرئ المخرج بول هاجيس من الاعتداء على سيدة

برأت المحكمة الإيطالية، المخرج الكندي الحائز على جائزة الأوسكار بول هاجيس، من تهمة الاعتداء الجنسي على سيدة دون موافقتها، حيث حكم قاض مدينة ليتشي بجنوب إيطاليا بعدم وجود أسباب لمواصلة التحقيق في تلك المزاعم، وجاء الحكم لصالح «هاجيس»، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية.

وقال ميشيل لافورجيا، محامي المخرج بول هاجيس، في بيان أصدرته: «بعد الاطلاع على الأدلة والاستماع إلى الحجج من كلا الجانبين، رفضت محكمة ليتشي الجزئية، وهي محكمة استئناف مكونة من 3 قضاة، طلب المدعي العام بإعادة الإقامة الجبرية لهاجيس».

السلطات الإيطالية تحتجز المخرج بول هاجيس أثناء حضور مهرجان سينمائي

واحتجزت السلطات الإيطالية المخرج الكندي في إيطاليا، يونيو الماضي، أثناء حضور مهرجان سينمائي، وجاء في دعوى التوقيف أن المخرج البالغ من العمر 70 عاما، مشتبه به بـ ارتكاب جرائم عنف جنسي وتسبب في إصابات بالغة بسيدة بريطانية، وأمضى 16 يومًا رهن الإقامة الجبرية في أحد الفنادق، قبل إطلاق سراحه.

وقال لافورجيا في البيان، «قبل أسبوعين، استجوب القاضي فيلما جيلي بمحكمة برينديزي الضحية المزعومة ثم ألغى على الفور الإقامة الجبرية لهاجيس».

استأنفت المدعية العامة في برينديزي قرارها أمام محكمة ليتشي، إذ قدم محامي «هاجيس»، ما قال إنه «دليل قاطع وموضوعي على أن المرأة قالت أكاذيب متعددة للمحققين والمحكمة، مع الحقائق والشهود يتناقضون تمامًا مع قصتها».

مساء الجمعة، اتصلت محكمة ليتشي بمحامين لكلا الطرفين لإبلاغهم بقرار المحكمة، ورفض استئناف المدعي العام، وتأكيد القرار الذي اتخذه القاضي جيلي، وحتى الآن أربعة قضاة حكموا لصالح المخرج الكندي.

محاكمة جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي لـ بول هاجيس في أكتوبر المقبل

يواجه هاجيس أيضًا إجراءات قضائية في الولايات المتحدة حيث تتم مقاضاته من قبل السينمائية هالي بريست، التي تزعم أن هاجيس اغتصبها في يناير 2013، ورفعت دعوى في ديسمبر 2017، على الرغم من تأخر الإجراءات بسبب جائحة كورونا، تم تحديد موعد المحاكمة الآن في 11 أكتوبر المقبل في مانهاتن، ومن جانبه، يقول هاجيس إن اللقاء مع «بريست» كان بالتراضي.