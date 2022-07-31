أسعار سيارات مستعملة في السوق المصرية أقل من 120 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في الأسعار في الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوجود عدة أسباب أهمها ارتفاع معدل التضخم عالميا بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن سوق السيارات في مصر شهد ركودا بسبب التذبذب في الأسعار بين الارتفاع، بينما زاد إقبال المواطنين على سوق السيارات المستعملة وذلك بالمقارنة بالأعوام الماضية، ويرجع ذلك لتأثر سعر السيارات المستعملة بسعر السيارات الجديدة، موضحا وجود سيارات مستعملة تباع أغلى من سعرها الرسمي.

سوق السيارات المستعملة في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المصرية ولا يتجاوز سعرها 120 ألف جنيه.

شيفروليه افيو 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق: 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق: 97,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق: 109,000 جنيه

بروتون ساجا 2011

متوسط سعر السيارة في السوق: 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 105,000 جنيه

بروتون ساجا 2013

متوسط سعر السيارة في السوق: 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق: 8,000 جنيه

أعلى سعر للسيارةى فى السوق: 114,000 جنيه

كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة في السوق: 104,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 09,000 جنيه

كيا بيكانتو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 104,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 87,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق: 119,000 جنيه